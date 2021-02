Hierro: «Atalanta? Rispetto, ma prima squadroni erano Inter, Juventus e Milan»

Fernando Hierro (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Fernando Hierro, ex storico difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha parlato in esclusiva ai microfoni di AS.com, ricordando come negli anni 90 e 2000 fossero Inter, Juventus e Milan le tre grandi squadre del calcio italiano

EPOCHE DIVERSE – In vista della sfida tra Real Madrid e Atalanta di Champions League, Fernando Hierro – ex difensore dei blancos – ha sottolineato quanto sia cambiato il calcio italiano: «Con tutto il rispetto del mondo, l’Atalanta è una squadra meravigliosa che gioca un calcio offensivo, attacca in modo costante, ma nella nostra epoca erano ben altri i club italiani che dovevamo affrontare. La Juventus, l’Inter, il Milan… Negli anni 90 gli italiani comandavano in Europa. Erano squadroni. Vincevano più titoli. Erano nel loro periodo migliore. Dopo il primo decennio degli anni 2000 abbiamo rubato loro il posto, ma in quel momento erano terribili. Ti complicavano la vita in un modo o nell’altro. Per questo ora il Real Madrid deve avere fiducia nelle proprie possibilità».

