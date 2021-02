Tacchinardi: Â«Conte abituato a stare in alto. Inter, grande occasioneÂ»

Tacchinardi: «Conte abituato a stare in alto. Inter,...

Tacchinardi: «Conte abituato a stare in alto. Inter, grande occasione»

Alessio Tacchinardi

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a “TMW Radio” durante il programma “Maracanà”. L’ex bianconero si è focalizzato sul derby di domenica tra Inter e Milan, sottolineando come per i nerazzurri sia una grande occasione di dare una scossa al campionato.

OCCASIONE – Alessio Tacchinardi ha analizzato le ripercussioni che potrebbe avere sul campionato il derby di domenica tra Inter e Milan: «Conte è abituato a stare lì in alto. Penso che questa sia una grandissima occasione per l’Inter, che con una vittoria potrebbe dare una bella scossa al campionato. Se il Milan dovesse perdere anche domenica, allora comincerebbe ad avere qualche dubbio».