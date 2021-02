Handanovic nella squadra della settimana di FIFA 2021: super nel derby

Samir Handanovic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Samir Handanovic, grazie alla prestazione superlativa nel derby, si è guadagnato un posto nella squadra della settimana del videogioco FIFA 2021.

IN CATTEDRA – Sul perentorio 0-3 dell’Inter contro il Milan la scorsa domenica, c’è anche la firma di Samir Handanovic. Il portiere sloveno è salito in cattedra a inizio secondo tempo, con tre parate – una più bella dell’altra – su Zlatan Ibrahimovic (due volte) e su Sandro Tonali. Proprio la sua prestazione gli ha permesso di ottenere un posto nella squadra settimana del noto videogioco di calcio FIFA 2021. Ad annunciarlo il profilo ufficiale “Twitter” della società nerazzurra. Un posto decisamente meritato per quanto fatto vedere.