Sensi migliora, pronto per tornare a disposizione in...

Sensi migliora, pronto per tornare a disposizione in Inter-Genoa – Sky

Stefano Sensi (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Stefano Sensi continua a migliorare dopo l’ultimo problema muscolare patito la scorsa settimana. Potrebbe già tornare a disposizione in vista di Inter-Genoa.

IN MIGLIORAMENTO – Sembra migliorare Stefano Sensi, secondo quanto riportato dall’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi. Nell’allenamento di oggi il giocatore ha dato buoni segnali: «Sensi migliora, è tornato a lavorare e potrebbe tornare a disposizione già per Inter-Genoa, ma chiaramente non da titolare. Pronto invece Arturo Vidal che si potrebbe giocare il posto con Eriksen, oppure con uno degli altri due centrocampisti visto che ora arrivano tre partite in otto giorni».