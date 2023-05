Graziani: «Lukaku? Cugino in vacanza, c’è lui! Dimarco 45 milioni»

Graziani ha parlato di Lukaku, finalmente ritornato alla sua forma ideale dopo alcuni mesi difficili. Poi l’ex giocatore esalta Federico Dimarco

SCONTRO EUROPEO − Francesco Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, si è espresso così sull’euroderby e il momento dei nerazzurri: «L’Inter sta veramente bene, ha ritrovato serenità ed entusiasmo già da un po’. Leao? In vista dell’euroderby, verrebbe a mancare almeno un 50% di pericolosità in meno. Il Milan comunque l’ho vista bene, contro la Lazio ha avuto la forza di andare subito sul 2-0. A volte le ruota anche troppe le coppie d’attacco Inzaghi. Capisco che c’è da fare turnover, ma Lukaku necessita di giocare qualche partita in più. Adesso si è ripreso bene. Correa ha reso di meno, Lautaro quello che ha reso di più. Lu-La scesa nel gradimento di Inzaghi. Lukaku? Il cugino l’ha mandato in vacanza ed è tornato quello vero. Col Milan lo farei giocare titolare. Dimarco vale 45-50 milioni! Lui ha anche la capacità di difendere e non è scontato per i mancini. Titolarissimo, uno dei punti di riferimento».