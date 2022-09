Graziani: «Inzaghi con i cambi dimostra di aver sbagliato! Manca qualcosa»

Ciccio Graziani su Radio Sportiva va contro le scelte iniziali di Simone Inzaghi basandosi sui cambi effettuati dopo appena trenta minuti di gioco.

SBAGLIATO QUALCOSA – Ciccio Graziani critica così le scelte iniziali del tecnico dell’Inter, facendo riferimento alle sostituzioni dopo appena trenta minuti di gioco: «Inzaghi sta lavorando con una squadra identica a quella dell’anno scorso, perché non è cambiata. A questa squadra manca la cattiveria caratteristica in una squadra di calcio che deve raggiungere certi tipi di traguardi. Se dopo trenta minuti effettui quei cambi fai capire che dalla formazione iniziale qualcosa hai sbagliato. Ogni club ha un’identità, in questo momento l’Inter manca proprio in questo».