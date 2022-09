Udinese-Inter, il problema non è stato fisico: in campo superiori per corsa

L’Inter con l’Udinese ha incassato una brutta sconfitta, 3-1. Per diversi motivi, ma non per un problema di condizione fisica. I dati specifici sono a favore dei nerazzurri.

FATTORE DA ESCLUDERE – L’Inter contro l’Udinese ha perso in modo netto. Ma c’è un fattore che va escluso tra le cause della sconfitta. Ed è la questione fisica. La rosa nerazzurra al momento non ha un problema di condizione fisica. Nelle prime giornate la corsa non era certo al massimo e c’è stata necessità di carburare. Dalla sfida col Milan però i numeri parlano di una fisicità in crescita. E anche coi bianconeri le cose sono andate in questa direzione.

SUPERIORI NELLA CORSA – Sia l’Inter sia l’Udinese hanno corso più della loro media stagionale, E nel confronto diretto dei km percorsi gli uomini di Inzaghi hanno un dato maggiore: 110,415 km contro 107,12. Anche sui dati della velocità media (che trovate QUI a pagina 7) i giocatori nerazzurri sono stati mediamente superiori. Parlare quindi di un problema fisico è errato. Anche perché l’Inter è terza in Serie A per km percorsi. Questo dato ovviamente non è una scusante. Anzi, è un’aggravante della condizione generale della squadra di Inzaghi. Un alibi in meno.