Graziani: «L’Inter va a memoria. Con questo Dzeko, nerazzurri da titolo»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha commentato la grande vittoria dell’Inter contro il Genoa, elogiando anche Dzeko e Calhanoglu

BENE INTER − Queste le parole di Graziani sui nerazzurri: «L’Inter ha giocato bene nonostante il valore dell’avversario, mi è piaciuta tanto. Va a memoria come con Antonio Conte, vedo la stessa voglia di vincere, lo stesso entusiasmo. Se Edin Dzeko ritorna a giocare come un tempo fa, i nerazzurri diventano una seria candidata per vincere lo scudetto. Hakan Calhanoglu in quel ruolo ha fatto benissimo, mi ha stupito. In quel ruolo, mi è piaciuto, la società ha visto giusto nel prenderlo e farlo giocare li».