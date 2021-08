Caressa: «Inter molto bene, Calhanoglu può fare la differenza»

Fabio Caressa ha commentato la vittoria dell’Inter sul Genoa per 4-0. Il telecronista ritiene Calhanoglu, nella posizione da mezzala, un giocatore che può fare la differenza

OK INTER − Così Caressa sulla vittoria dei nerazzurri: «Inter molto bene, molto avanti così come aveva fatto vedere nel precampionato. Mi è piaciuto tantissimo Hakan Calhanoglu in quella posizione e può fare la differenza. Bene anche Edin Dzeko, giocatore diverso da Romelu Lukaku ma che fa giocare molto bene la squadra. Genoa, comunque, squadra incompleta che non ha opposto resistenza, però, è una partita che può dare fiducia ai tifosi nerazzurri».

Fonte: Instagram − Fabio Caressa real