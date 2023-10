Graziani: «Fischi a Lukaku? A lui fregava niente! Roma, così no»

Graziani, in qualità di ex attaccante e tifoso della Roma, non è certo contento della prestazione della squadra di Mourinho ieri contro l’Inter. Nella mattinata di Radio Sportiva se l’è presa con l’allenatore portoghese, salvando in parte Lukaku.

L’ERRORE – Francesco Graziani è contrariato per l’atteggiamento “da 0-0” della Roma: «Non si può andare a giocare a Milano con l’Inter in quella maniera. La Roma ha fatto un tiro in porta in novantaquattro minuti, su colpo di testa di Bryan Cristante. C’era Romelu Lukaku lì davanti con una bandierina bianca, che chiedeva ai compagni di dargli una mano. Invece è stata una partita passiva della Roma: non ho memoria di una squadra che va a giocare a Milano in quella maniera. E l’allenatore ha detto che ha fatto una grande partita! O faccio causa alla Samsung perché ho avuto problemi al televisore, oppure José Mourinho ha detto una cosa non vera. La Roma è andata a Milano per non perdere, e quando fai questa partita perdi».

IL PIÙ ATTESO – Graziani commenta l’accoglienza riservata a Lukaku ieri: «L’importante è non arrivare alle offese grosse e a comportamenti scorretti. Poi dopo lo sapevamo che lo stavano aspettando, ma a lui non fregava niente. Lukaku ha una forza d’animo enorme, il problema è che ieri non ha giocato la partita perché la Roma non l’ha messo nelle condizioni. Il mancato passaggio alla Juventus? Aver insistito su Dusan Vlahovic ci può stare. Lukaku è la certezza, è il concreto, poi certo se lo prendeva la Juventus non sbagliava».