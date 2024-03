Graziani: «Acerbi? Offesa pesantissima, ma serve supporto certo»

Graziani dà il beneficio del dubbio ad Acerbi, accusato di insulti razzisti da Juan Jesus in Inter-Napoli di domenica sera. L’ex attaccante condanna quanto riportato, ma chiede di avere la certezza che sia avvenuto davvero.

L’EPISODIO – A Radio Sportiva, Francesco Graziani dice la sua sulle accuse di insulti razzisti di Francesco Acerbi a Juan Jesus in Inter-Napoli: «Le cose di campo rimangono in campo, certo, però ci sono cose dove devi andare oltre. Quel tipo di offesa è pesantissima, non è il “vaffa” o il “cretino”. Bisogna fare gli applausi a Juan Jesus, perché sta stemperando una situazione che stava diventando molto pesante per Acerbi. Poi non ho visto il labiale dove viene pronunciata quella parola. Bisogna essere molto attenti nel particolare, perché c’è una cosa che offende in modo esagerato una persona che non lo merita solo perché ha il colore della pelle diverso. Bisogna stare attenti, però poi Juan Jesus ha accettato il comportamento di Acerbi. L’arbitro non ha visto nulla e non può intervenire, per fortuna è rimasta una situazione di campo. Giustizia Sportiva? Ci dev’essere il labiale, il fatto: deve essere supportato da una certezza».