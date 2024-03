Capelli: «Caso Acerbi-Juan Jesus, andava chiusa in campo! Ma va eliminato»

Daniele Capelli, ex difensore di Atalanta e Padova, è stato ospite ieri sera negli studi di Sportitalia. Tra i tanti temi toccati anche il caso razzismo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus dopo il pareggio di domenica sera tra Inter e Napoli.

AMICI – Daniele Capelli, ex difensore atalantino, nel corso della puntata su Sportitalia, ha parlato del caso razzismo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Queste le sue parole: «Il razzismo non è solo bianco e nero, non dovrebbe succedere niente, nemmeno a livello territoriale. Posso capire il campanilismo delle tifoserie, ma all’interno di un campo no. Dobbiamo partire dagli esempi in campo. Sicuramente si può chiudere in campo, ma il razzismo al giorno d’oggi è molto importante e in anche in campo va limitata. Non possiamo pensare di crescere fuori dal campo se poi lì succedono queste cose. Per me questo tema va completamente eliminato».