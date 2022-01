Gravina: «Plusvalenze? Abbiamo 2-3 soluzioni. In Europa, i soldi aiutano»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dato qualche risposta su due temi di importanza rilevante sul calcio italiano. Ossia, plusvalenze e crescita nelle coppe europee

PLUSVALENZE − Gravina dice la sua sulla delicata questione scaturitasi nelle ultime settimane: «Qui dobbiamo parlare chiaro. Se ci sono plus valenze illecite spetta alle autorità rintracciarle e punirle. Sul punto abbiamo allo studio 2-3 soluzioni che mettano in sicurezza il capitolo di spesa. Non dimentico che la plus valenza, nell’economia di mercato, è un traguardo per ogni imprenditore».

COPPE EUROPEE − Per Gravina, i ricavi possono aiutare le squadre italiane a crescere in Europa: «Anche qui io intravedo alcuni bagliori. Non dimentichiamo che per competere con le altre nazioni bisogna aumentare i ricavi. È vero: non sempre chi ha più soldi vince, ma avere più soldi aiuta».

Fonte: Il Giornale − Franco Ordine