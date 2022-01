De Grandis: «Lukaku, parole strane. Ritorno Inter? La domanda è una…»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato le parole di Lukaku e la scelta di Tuchel sul giocatore (vedi articolo). Poi si fa una domanda sul suo ipotetico ritorno in nerazzurro

SORPRESO − De Grandis perplesso per le parole di Lukaku: «Scelta legittima del tecnico, è strano che un giocatore dopo 4 mesi faccia quelle dichiarazioni. L’allenatore può chiamarlo o essere freddo, facendolo rimanere fuori. Mi ha sorpreso l’uscita di Romelu Lukaku al di la dell’amore per la tifoseria nerazzurra perché è strano fare queste dichiarazioni. Le società attuali sono sempre attente su ciò che possa uscire, lui mette in evidenza le scelte di modulo del proprio tecnico contestandole».

IPOTESI − Poi De Grandis si pone un interrogativo: «Lukaku mi è sempre piaciuto, non mi piace tantissimo quando le scelte di vita dei giocatori si accavallano. Dici che stai bene all’Inter, poi vai al Chelsea perché è la squadra che amavi da bambino. Parole che stridono. In generale, come si propone mi piace Lukaku ma dire di amare quella squadra e poi andare via, non mi sembra una buona cosa. La domanda è: tu sei andato via percependo 12 milioni l’anno se è solo una questione sentimentale torneresti all’Inter con uno stipendio molto più ridotto? Allora li si capirebbe la vera onestà del giocatore».