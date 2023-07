Gravina: «Audio VAR pubblici? Progetto AIA! Spiego»

Gabriele Gravina, intervenuto nel corso della conferenza stampa dell’AIA, ha parlato della novità che verrà introdotta nella prossima stagione: i dialoghi degli arbitri sugli episodi saranno pubblici

Queste le parole di Gravina: «Il rispetto delle regole credo sia una delle cose fondamentali. Pubblicazione audio VAR? Il progetto editoriale è AIA, non può essere diversamente. Ci saranno delle voci come contraltare per l’illustrazione dei singoli episodi. Emittente? In questo momento nasce un progetto in stretta collaborazione con la Lega di A: l’audio è a disposizione della Federazione, il video dalla Lega di A e dall’operatore che si è aggiudicato e aggiudicherà per i prossimi 3, 4 o 5 anni. Noi dialogheremo con il titolare delle immagini. Qualche pillola l’abbiamo già registrata, esiste il primo prodotto sul cui stiamo lavorando. Lo riteniamo interessante, e soprattutto interessante scoprire come l’arbitro debba ascoltare, sentire vedere tutto quello che succede sul terreno di gioco».