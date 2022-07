Gosens e gli altri ai box quando tornano? Le ultime da Appiano – CdS

L’Inter quest’oggi, dopo due giorni di vacanza concessi da Simone Inzaghi, torna ad Appiano Gentile per allenarsi. Il tecnico ha diversi giocatori ai box che hanno saltato l’amichevole di Lens tra cui anche Robin Gosens.

RIENTRI – Quando tornano i vari giocatori fermi ai box che hanno saltato anche l’amichevole contro il Lens? Andiamo con ordine. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre a Robin Gosens, ci sono altri giocatori con affaticamenti o infortuni lunghi. Milan Skriniar è un esempio con il difensore che sembra finalmente pronto a tornare a correre a pieno regime anche se, i rischi per il Lione, non se li vuole prendere Inzaghi che lo vuole al 100% per il Lecce il 13 agosto. Gosens e Gagliardini invece sembrano aver smaltino i loro fastidi e contro il Lione ci saranno con molta probabilità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno