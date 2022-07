Milenkovic, l’Inter vuole evitare un Bremer-bis! Ma prima serve cedere – TS

Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Per il serbo, secondo Tuttosport, i nerazzurri vogliono evitare una beffa stile Bremer. Ma è necessario prima cedere

RICHIESTA – L’Inter è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina, secondo Tuttosport è l’obiettivo principale del club nerazzurro. Il club di Viale della Liberazione vuole evitare un Bremer-bis, ed è pronta a chiudere per il difensore serbo valutato dalla Fiorentina fra i 15 ed i 20 milioni. Per l’affondo, però, servirà prima cedere: in tal senso, la partenza di Pinamonti, conteso da Salernitana ed Atalanta, può regalare all’Inter il budget giusto per chiudere. Difficile, infatti, che Zhang possa concedere un extra budget ed avallare l’arrivo di Milenkovic anche senza una cessione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna