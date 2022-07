Skriniar, infortunio smaltito. Convocato per Inter-Lione? Lo scenario – TS

Milan Skriniar è pronto al rientro in campo. Lo slovacco, secondo Tuttosport, ha smaltito l’infortunio patito con la nazionale slovacca: sarà convocato per Inter-Lione in programma sabato?

CONVOCATO? – Buone notizie in casa Inter. Milan Skriniar, secondo Tuttosport, ha quasi completamente smaltito l’infortunio ai flessori della coscia patito a giugno con la nazionale slovacca. Il difensore, adesso, è pronto al rientro in campo con la maglia nerazzurra: si punta decisi alla convocazione per il match di sabato, in programma a Cesena, fra Inter e Lione. Fra i convocati, secondo il quotidiano, dovrebbe figurare anche Gagliardini, anche lui fermo ai box per un problema al piede che, però, sembra superato.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna