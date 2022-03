Gosens e Correa, i due jolly di Inzaghi per la volata scudetto – TS

Robin Gosens e Joaquin Correa hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Inzaghi, per il rush finale in campionato, si affida ai due jolly

JOLLY – L’Inter vuole ripartire nella corsa allo scudetto in Serie A. Simone Inzaghi conta su Robin Gosens e Joaquin Correa, entrambi pienamente recuperati dai rispettivi infortuni e pronti a dare il loro contributo per l’ultima parte del campionato. Il tedesco, scrive Tuttosport, garantisce più gol rispetto a Perisic e il “Tucu” è l’unico nella batteria di attaccanti a disposizione di Inzaghi ad avere il dribbling nelle proprie corde. Una variazione del tema tattico che può essere fondamentale per i nerazzurri, impantanati nelle ultime settimane.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino