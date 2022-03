Buongiorno rivela la tesi di Guida: «Colpito palla e piede insieme!»

Alessandro Buongiorno dopo Torino-Inter ha svelato la tesi dell’arbitro Guida. Di seguito le sue parole raccolte da TuttoSport.

LA TESI – Alessandro Buongiorno dopo Torino-Inter 1-1, si è presentato in zona mista spiegando quanto successo: «Siamo davvero molto rammaricati per non essere riusciti a chiudere il match con un meritato successo. L’arbitro in campo non è sceso nei dettagli, ci ha detto che Ranocchia aveva preso la palla insieme al piede di Belotti». Una tesi assurda, secondo l’edizione odierna di TuttoSport, che sottolinea come questo sia comunque fallo.

Fonte: TuttoSport – Alberto Gervasi e Nicola Gallo