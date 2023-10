Gosens: «Avevo poche possibilità all’Inter. 24 ore per la cessione»

Robin Gosens è tornato a trattare il suo ultimo periodo all’Inter. Il calciatore tedesco si è trasferito all’Union Berlino ad agosto scorso, questo il pensiero su Linkedin.

DIFFICILE – Una scelta non da poco per Robin Gosens a livello personale: «Ci sono state forse 24 ore tra l’ultima offerta dell’Union Berlino e la firma. Nel giro di un giorno la mia, le nostre vite sono cambiate completamente. Come calciatore ti chiedi sempre cosa è meglio per la tua carriera. Ma anche cosa sia meglio per la famiglia. A luglio durante il precampionato due cose mi sono diventate chiare: non avrei avuto la possibilità di giocare titolare all’Inter. Ma mia moglie era incinta, quindi trasferirsi era difficile. In termini di sport era insoddisfacente, ma meglio dal punto di vista familiare»

FINALE – Gosens ha continuato: «In breve: non ho più parlato con Oliver Ruhnert per la mia situazione familiare. Tre settimane dopo l’Inter mi ha suggerito che sarebbe stato meglio cercare qualcos’altro, perché non avrei avuto il tempo di giocare. Oliver Ruhnert mi richiama e dice che hanno aumentato l’offerta e sarà la loro ultima. Nel giro di 24 ore ero un giocatore dell’Union Berlino. Ho realizzato il mio sogno d’infanzia. Gioco in Bundesliga, nella Capitale. Vale la pena sognare!»