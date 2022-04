Giroud: «Sconfitta Inter ci dà la carica! Ora destino nelle nostre mani»

Giroud intervistato da Sportmediaset ha detto la sua riguardo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna e la lotta scudetto in Serie A.

SCONFITTA INTER – Olivier Giroud commenta la sconfitta dell’Inter contro il Bologna e parla della lotta scudetto in campionato: «Abbiamo giocato bene contro la Lazio, credevamo fortemente in questa vittoria. Scudetto? Vincerà chi ci crederà fino alla fine, non possiamo nasconderci. Siamo molto concentrati per questo finale di stagione. La cosa più importante è che hanno perso col Bologna e il destino è tutto nelle nostre mani. La sconfitta dei nerazzurri ci carica, c’è fiducia ma restiamo umili».