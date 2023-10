Giroud ne fa 2, ma il Napoli rimonta il Milan! L’Inter stacca i cugini

Napoli-Milan 2-2. Rimonta dei campioni d’Italia, che chiudono il primo tempo sotto di due gol per la doppietta di Giroud. Bene per l’Inter.

RIMONTA − Match intenso e ricco di emozioni al Maradona di Napoli tra azzurri e Milan. Rossoneri, che dopo la vittoria dell’Inter contro la Roma, sono scivolati a meno quattro dal primo posto. Partita sicuramente a due volti. Il primo tempo è di marca esclusivamente milanista, con la squadra di Stefano Pioli che mette sotto i campioni d’Italia a più riprese. Al 22′ rossoneri avanti: Pulisic scodella dalla destra e Giroud anticipa Rrahmani facendo 0-1. Il Diavolo non si ferma, mentre il Napoli fa fatica a reagire. Al 30′ è ancora Giroud a raddoppiare sfruttando stavolta l’assist dalla destra di Calabria. Prima frazione che si chiude sullo 0-2, ma il Milan ha avuto almeno un altro paio di occasioni con Leao prima e Reijnders poi per aumentare il divario con gli azzurri. Nella ripresa, è tutto un altro Napoli. Dopo quattro minuti, Matteo Politano si mette in proprio dribblando sia Pellegrino che Theo Hernandez e poi sfonda la porta di Maignan col sinistro. Il pareggio non si fa attendere, bisogna aspettare il 63′ con Giacomo Raspadori, che trova su punizione una grande parabola che lascia inerme Maignan. L’inerzia è dalla parte dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Kvaratskhelia, che da pochi passi spedisce alto. Nel finale, Napoli che resta in 10 per espulsione di Natan. Il brasiliano si fa espellere per somma di ammonizioni. Al 91′ Calabria ha in testa la palla del 2-3, ma spreca tutto sottoporta. Napoli-Milan finisce 2-2. L’Inter va a +3 dai cugini e a +7 dagli azzurri.