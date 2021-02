Gervinho, stop in allenamento. Presenza in Parma-Inter a rischio?

Gervinho, stop in allenamento. Presenza in Parma-Inter a...

Gervinho, nel corso dell’allenamento di ieri, ha avvertito un problema ai flessori della coscia. La sua presenza, per la sfida contro l’Inter, è a fortissimo rischio. Stop anche per il neo-acquisto Zirkzee

STOP – Tegola in casa Parma. Gervinho, nel corso della sessione di allenamento di ieri, ha avvertito un problema ai flessori della coscia sinistra. Gli esami hanno evidenziato delle lesioni rendendo, di fatto, improbabile la presenza dell’ivoriano per la sfida di campionato tra Parma ed Inter in programma giovedì’. Di seguito il comunicato del club emiliano: “A seguito di una problematica avvertita ai flessori della coscia sinistra durante l’allenamento di ieri, Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Durante l’allenamento odierno Joshua Zirkzee ha accusato una lombalgia per la quale sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici”.

