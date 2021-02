Genoa, continua il lavoro di preparazione verso la sfida all’Inter

Il Genoa continua il suo lavoro di preparazione alla sfida all’Inter, in programma domenica alle ore 15:00. Ballardini, per la sfida di San Siro, potrebbe recuperare una pedina in difesa

RECUPERO – Il Genoa, agli ordini di Ballardini, continua la marcia di avvicinamento alla sfida all’Inter. I rossoblù, questa mattina, si sono allenati ad alto ritmo. Il tecnico, per la sfida all’Inter, potrebbe ritrovare un elemento importante in difesa. Di seguito il report dell’allenamento: “Prove e partitelle in spazi stretti e spazi larghi. Il quarto allenamento della settimana, con il focus puntato sulla tattica, è stato congedato al ‘Centro Sportivo Pio XII – Signorini”. Per il gruppo un’ora e mezza di programma, anticipato dalle riunioni che il mister ha incrociato con i più stretti collaboratori, per fare il punto in attesa della sfida con l’Inter. Sabato prima della rifinitura la squadra, seguita oggi dal ds Marroccu e dal club manager Rossi, analizzerà le caratteristiche degli avversari in sala video. Indisponibile Pellegrini. Il rientrante Biraschi ha svolto gran parte del lavoro in gruppo. Così come per Cassata si avvicina per lui il giorno del ritorno tra i convocati, ultimate tutte le verifiche e valutazioni del caso”.

