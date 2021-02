Inter, fatica contro le squadre “chiuse”. Contro il Genoa trend da invertire

L’Inter, in questo campionato, ha impressionato nei big match, cogliendo risultati importanti. Contro le piccole, però, la squadra di Conte ha dimostrato di faticare ad imporre il proprio gioco. Contro il Genoa il trend è da invertire

TREND – L’Inter, nell’ultima settimana, è tornata in testa alla classifica. Il ritorno a capolista è frutto di diverse prestazioni positive, arrivate nei big match, snodo fondamentale in un campionato così equilibrato ai vertici. La squadra di Conte, nelle partite “aperte”, ha dimostrato di riuscire ad imporre il proprio gioco: le migliori prestazioni stagionali, infatti, sono arrivate contro avversarie di prim’ordine. Basti pensare alla performance sfoderata contro la Juventus in Serie A o, più recentemente, le vittorie arrivate contro la Lazio ed il derby contro il Milan. Ma, contro le cosiddette “piccole”, i nerazzurri hanno dimostrato di fare fatica: la squadra non è mai apparsa particolarmente brillante, e, spesso, incapace di esprimere il gioco in maniera fluida. Il trend è certamente da invertire: le prossime avversarie in campionato, Genoa e Parma, nascondono insidie da non sottovalutare.

FATICA – Contro le squadre chiuse l’Inter fa fatica. In questa stagione si è visto molteplici volte: a partire dalla doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, fino ad arrivare all’ultimo esempio, visto in campionato contro l’Udinese. La squadra, se non riesce ad esprimersi con qualità e con molto campo da attaccare, sembra non riuscire a scardinare le difese chiuse. I nerazzurri devono invertire il trend negativo visto contro le squadre che si “chiudono”. Già a partire dalla sfida contro il Genoa i nerazzurri devono dimostrare la giusta maturità e la crescita necessaria per passare anche da sfide complicate e piene di insidie. Servirà, oltre alla lettura corretta della gara, una maggiore personalità da parte dai calciatori che sono in grado di fare la differenza con una giocata.