Gentile: “Lazio meglio dell’Inter. Dopo Coronavirus riprendere campionato”

Intervistato da TMW Radio, l’ex giocatore Claudio Gentile ha parlato della necessità di terminare il campionato dopo essere usciti dall’emergenza Coronavirus. Una lotta Scudetto che vede avvantaggiate Lazio e Juventus rispetto all’Inter.

LOTTA A TRE – Il pensiero principale di ogni tifoso in questi giorni di emergenza per il Coronavirus è sicuramente quando e se potrà riprendere il calcio giocato. Tra questi c’è anche l’ex calciatore Claudio Gentile, che spera vivamente nella ripresa del campionato: «Una volta finito questo periodo bisognerà subito riprendere a giocare il campionato, è importante, deve avere una conclusione. Bisogna lavorare per essere pronti quando sarà finito questo periodaccio. I giocatori hanno attrezzi a casa e lavoreranno, anche se non è la stessa cosa di allenarsi con la squadra. Gli allenatori hanno comunque preparato un programma dettagliato e penso che tutti si ripresenteranno in buone condizioni. Per la lotta Scudetto devo dire che la Lazio ha qualcosa in più dell’Inter, che sembrava la candidata alla vittoria finale. I biancocelesti stanno facendo cose eccezionali, non è così scontato che vinca la Juventus».