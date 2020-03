Graziani: “Playoff? Discorso stuzzicante. Icardi? Alla Juventus interessa”

Il mondo del calcio continua a navigare a vista, in attesa di conoscere l’evoluzione dell’emergenza da Coronavirus. Ancora in fase embrionale le possibili soluzioni per la Serie A 2019/2020 in corso. Ai microfoni di “Radio Sportiva”, Francesco Graziani dice la sua sull’eventualità dei playoff, e commenta poi il possibile affare Icardi-Juventus.

SENZA BUSSOLA – L’emergenza da Coronavirus si sta ampliando in tutta Europa, non solo in Italia. Tra i settori più colpiti, c’è quello del calcio, fermo a tutti i livelli. Oltre alle principali leghe nazionali europee, sono sospese anche le competizioni UEFA, Champions League ed Europa League. Una decisione necessaria, ma che forse arriva in modo tardivo. Questo il commento di Francesco “Ciccio” Graziani: «L’augurio è che ci siano i presupposti per arrivare in fondo alla stagione sia per il campionato che per le coppe, ma tutto dipende da quando finirà questa emergenza. Adesso mentre noi siamo nel pieno dell’emergenza, gli altri paesi europei sono in ritardo e potrebbero avere dei problemi. L’Uefa? I grandi interessi intorno alle Coppe e la superficialità di certe scelte hanno reso tutto più difficile. Adesso si naviga a vista, bisogna vedere come si evolve questa epidemia».

SERIE A – Graziani commenta poi il futuro prossimo della Serie A, ancora in standby in attesa di vedere come si evolverà l’emergenza in corso. Tuttavia, l’ex campione del mondo non ostracizza l’idea dei playoff come modalità per concludere il campionato. Le sue parole: «Playoff Scudetto? Premesso che la priorità adesso è la salute di tutti, si possono fare delle ipotesi giusto per alleggerirci un po’. Se si potesse ripartire il 3 maggio sarebbe oro colato, ma il discorso play off potrebbe essere stuzzicante».

PROVOCAZIONE DI MERCATO – Infine, Graziani commenta il possibile futuro di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter difficilmente verrà riscattato dal PSG, nonostante uno score di 20 reti in stagione. Torna quindi in auge la suggestione Juventus come futura squadra dell’argentino. Il commento dell’ex allenatore: «Icardi? Alla Juve potrebbe interessare eccome, questa soluzione si può ripresentare in futuro».