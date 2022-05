Gentile: «Inter, le rivali hanno ridotto la differenza! Primato Milan meritato»

L’Inter è impegnata nella rincorsa scudetto che vede il Milan avanti di 2 punti e in vantaggio negli scontri diretti. Secondo Riccardo Gentile, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il campionato quest’anno ha dimostrato come si sia assottigliata la distanza tra i nerazzurri e le rivali

VALORI – L’Inter è impegnata a rincorrere il Milan nella corsa scudetto più incerta degli ultimi dieci anni. Secondo Riccardo Gentile, l’attuale stagione di Serie A ha dimostrato una cosa: «Il campionato ci ha dimostrato che la differenza che c’è tra l’Inter campione d’Italia e quelle che sono dietro si è assottigliata. Ma non bisogna fare solo questo calcolo ma anche come si è ravvicinata la classifica e come si sono livellati i valori. Lo dimostra anche la lotta per la salvezza. Come può contare la finale di Coppa Italia? Può contare perché c’è un trofeo in palio, è una sfida sentita contro un avversario non qualunque per l’Inter. Poi può andare ai supplementari, ai rigori e quindi inevitabilmente può essere un fatto per la lotta scudetto. Il primato del Milan, seppur di misura, è un primato meritato».