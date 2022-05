Criscitiello: «Si parla di fatal Verona ma anche Cagliari-Inter sa di tranello»

Michele Criscitiello, su Sportitalia mercato, ha espresso una sua opinione in merito all’ultimissimo rush finale per lo Scudetto. Non solo fatal Verona per il Milan ma occhio al Cagliari per l’Inter

TRANELLI − Secondo Criscitiello anche i nerazzurri dovranno fare attenzione al Cagliari alla penultima: «L’Inter può vincere o perdere la finale di Coppa Italia però il Milan ha in mano il proprio destino per quanto riguarda la corsa Scudetto. Si parla del tranello del Verona contro i rossoneri ma non sarà un tranello anche il Cagliari per l’Inter, si gioca la vita. Sassuolo e Verona non si giocano niente».