De Grandis: «Inzaghi ha un’idea, già alla Lazio con Correa e Caicedo! All’Inter…»

De Grandis difende Inzaghi dalle critiche legate alla scarsa turnazione dei calciatori in rosa. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24, ricorda qual è l’idea su cui si basa il tecnico nerazzurro fin dai tempi della Lazio

POCO TURNOVER – Lo Scudetto rischia di sfumare per un doppio episodio secondo Stefan De Grandis (vedi articolo), che comunque non trova errata l’idea dell’allenatore nerazzurro: «Per Simone Inzaghi ci sono delle gerarchie. E le ha sempre rispettate. Anche alla Lazio! A Roma Joaquin Correa giocava sempre e Felipe Caicedo pochissimo. Ora considera Edin Dzeko e Lautaro Martinez più forti. Per questo Correa gioca meno, ma non lo considera scarso. L’anno prossimo Correa troverà più spazio anche a Milano. Le riserve probabilmente sono meno forti dei titolari, più che altro hanno meno specificità. Soprattutto rispetto ai tre centrocampisti centrali titolari. Può essere che l’Inter in estate vada a rinforzare le alternative. Non è probante il fatto che Inzaghi li utilizzi poco, perché il turnover non sempre funziona come cosa. E per Inzaghi non è così». Questo il pensiero di De Grandis sulle scelte di Inzaghi.