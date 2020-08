Gasperini: “Conte? L’Inter puÃ² dare noia alla Juventus! Lo scudetto…”

Gasperini: “Conte? L’Inter può dare noia alla Juventus! Lo scudetto…”

Gian Piero Gasperini, dopo il terzo posto raggiunto in Serie A dietro Juventus e Inter, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha detto la sua riguardo il campionato appena concluso e non solo.

IL CAMPIONATO – Gian Piero Gasperini dice la sua riguardo il campionato di Serie A appena concluso: «Il campionato è stato regolare, tutte le squadre hanno giocato nelle stesse condizioni. È stato comunque diverso dagli altri. Soddisfatto per la stagione? C’è sempre qualcosa che uno può fare meglio: i cento gol sarebbero stati eccezionali. Io salto di qualità di una big? Sono già in una grande squadra».

SU ILICIC – Gasperini chiarisce su Ilicic: «Ilicic? è circondato da tanto affetto, poteva capitare a chiunque. Siamo tutti quanti in suo aiuto, speriamo che esca da questo momento. La sua assenza ci ha tolto molto, non abbiamo un’alternativa simile. Ci siamo però adattati bene con Malinovskyi e Pasalic, oppure con Muriel. Quando manca un giocatore così è sempre complicato sostituirlo. Giocando partite secche è comunque più facile sopperire a un’assenza del genere».

PROSSIMA STAGIONE – Gasperini parla già della prossima stagione e della lotta scudetto: «Faremo tutto per migliorarci ma il calcio italiano regge anche sul punto di vista economico. Altri club hanno risorse superiori, il nostro sistema non consente a club come il nostro di restare in alto a lungo. Potremo essere competitivi se riusciremo a migliorare la rosa».

SU CONTE – Gian Piero Gasperini dice la sua riguardo le polemiche di Antonio Conte e il discorso Inter: «Conte? Non ho seguito la vicenda ma è difficile dare un giudizio da fuori. Mi ha fatto i complimenti l’altro giorno e raramente ne avevo ricevuti di così belli da un mio collega. Siamo al limite delle energie e spero che le cose si possano ricomporre. L’Inter è l’unica squadra che può togliere la Juventus dal trono, il connubio tra Inter e Conte è forte e può dare noia ai bianconeri».