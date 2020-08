Sanchez giocherà l’Europa League con l’Inter! Annuncio dopo il Getafe? – SM

Condividi questo articolo

Il prestito di Alexis Sanchez scadrà subito dopo la partita di Europa League contro il Getafe, e subito dopo l’Inter probabilmente annuncerà l’accordo con il Manchester United.

ANCHE IN EUROPA LEAGUE – Alexis Sanchez, secondo quanto riportato da “Sportmediaset” con molta probabilità resterà all’Inter fino al termine della stagione, con la possibilità dunque di giocare anche l’Europa League. Beppe Marotta in questi giorni avrebbe finalmente trovato l’accordo con il Manchester United. Sanchez nerazzurro? Il club inglese chiede 16 milioni per il cartellino, e l’Inter ritiene congrua la richiesta. Il cileno spinge per restare a Milano, disposto anche ad abbassarsi sensibilmente l’ingaggio.

Fonte: Sportmediaset.