Getafe, Soria avvisa: “Inter, faremo la partita della vita! Loro meno riposati”

Davide Soria, portiere spagnolo del Getafe prossimo avversario dell’Inter in Europa League, in un’intervista rilasciata su MARCA avvisa la squadra nerazzurra.

IN EUROPA LEAGUE – Davide Soria, portiere spagnolo,parla della prossima sfida contro l’Inter: «La squadra sta bene, non vediamo l’ora di affrontare una squadra come l’Inter, un grande club italiano. Vincere l’Europa League se dovessimo battere l’Inter? Pensiamo solo alla prossima partita, ho un po’ di esperienza in questa competizione e non puoi pensare oltre alla prossima partita. Daremo la vita, loro hanno meno riposo me più ritmi per la competizioni, ma in campo non pensi a queste cose».

LA SQUADRA – Il Getafe non ha concluso al meglio la stagione, la ripresa dopo la pausa è stata più ombre che luci, Soria commenta così: «È una situazione eccezionale, che peccato. Ora dobbiamo alzare la testa, siamo fiduciosi».