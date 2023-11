Gasperini: «Atalanta in crescita. Perso con l’Inter sì, ma come?»

Nel post partita di Atalanta-Sturm Graz, Gasperini torna a parlare dell’ultima di campionato persa contro l’Inter. Ecco la visione dell’allenatore nerazzurro intercettato da Sky Sport 24.

ASPETTATIVE ALTE – Gian Piero Gasperini è sicuro della sua Atalanta e la sconfitta in campionato contro l’Inter non lo preoccupa. Così ne parla l’allenatore della squadra bergamasca: «In cosa deve migliorare l’Atalanta? In tanti continuano a farmi questa domanda. Ma cosa ci si aspetta dalla squadra? Che lotti per lo scudetto? L’Atalanta è in crescita dall’inizio della stagione a livello di prestazioni. Poi perdi la partita con l’Inter. Ma come l’abbiamo persa? Va bene! Se fossimo una squadra che si batte per lo scudetto allora sarebbe un male perdere con l’Inter, che vale come scontro diretto. Io non mi sento in quella condizione lì. Continuo a guardare la mia squadra in un campionato molto equilibrato ma difficile, con tante squadre che stanno crescendo. Io guardo l’aspetto tecnico e non le classifiche».