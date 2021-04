Galderisi: «Inter squadra convinta. Conte controlla la situazione»

Giuseppe Galderisi, ex attaccante di Juventus e Milan e Verona, prossimo avversario dell’Inter, è stato ospite questo pomeriggio su “Sky Sport” e ha parlato della corsa scudetto con l’Inter ormai, a suo dire, lanciata verso il tricolore. Nel pensiero di Galderisi c’è spazio anche per Nicolò Barella e per la prossima partita contro il Verona.

SCUDETTO IN TASCA – Galderisi ritiene che l’Inter ormai abbia in tasca lo scudetto: «L’Inter non può perdere questo scudetto. Quando si sta davanti non si guarda dietro, dipende tutto da te e l’Inter è imprendibile, ben presto festeggerà lo scudetto. Conte ha sotto controllo la situazione. Riposo per Lukaku e Lautaro Martinez? Gli attaccanti sono quell e non li cambierà. Non è solo questione di stanchezza. Ho visto la partita contro lo Spezia, l’Inter cercava di gestire tenendosi bassa. Nel momento in cui è andata sotto è cambiata e poteva portarla a casa. E’ una squadra che sa quello che vuole, ha i giocatori ideali e ha la convinzione di poter vincere contro chiunque. Stanchezza e appagamento? No, l’Inter ha preparato la partita tenendo in considerazione le sue caratteristiche. Il gol dello Spezia ha messo pepe, si è vista un’altra Inter che nel secondo tempo lo Spezia è stato bravissimo a tenere».

LA CRESCITA DI BARELLA – Galderisi parla della crescita di Nicolò Barella: «Lo vedi dalla cattiveria con cui vive la partita. Si arrabbia, non è mai contento e vuole sempre di più. A quell’età avere queste capacità non è da tutti. E’ un grande campione che crede in quello che fa e ha voglia di vincere e trascinare»

LA PROSSIMA COL VERONA – Galderisi parla della prossima sfida che vedrà l’Inter in campo domenica contro il Verona: «Il Verona ne ha perse 5 nelle ultime 6. Non sta andando bene sotto l’aspetto dei risultati, ma è una squadra pericolosa, continua a credere nella sua mentalità e nel suo modo di giocare a andrà a Milano a fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà l’Inter. Non è da sottovalutare, la squadra di Juric ha risorse ed energie».