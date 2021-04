La Serie A ha chiuso ieri il turno infrasettimanale, ma riprenderà domani con la sestultima giornata. Sono otto i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, fra cui uno per Inter-Verona.

I PROVVEDIMENTI – Stefano Sturaro salterà Inter-Verona di domenica (ore 15). Il centrocampista dell’Hellas, martedì contro la Fiorentina, ha ricevuto la sua quinta ammonizione in questo campionato e il Giudice Sportivo ha ratificato la squalifica, automatica. Sono tre i diffidati nei nerazzurri: Matteo Darmian, Romelu Lukaku e Ashley Young. Per quanto riguarda il turno infrasettimanale in tutto otto gli squalificati, tre dalle partite di ieri che hanno visto le espulsioni di Robin Gosens dell’Atalanta e Roger Ibanez della Roma. In aggiunta, ammonizione con diffida a Igli Tare (direttore sportivo della Lazio) per ripetute proteste verso l’arbitro sia durante l’intervallo sia a fine partita. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentaduesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 32ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Robin Gosens (Atalanta), Radja Nainggolan (Cagliari), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Ivan Radovanovic (Genoa), Kostas Manolas (Napoli), Roger Ibanez (Roma), Filip Djuricic (Sassuolo), Stefano Sturaro (Verona)

DIFFIDATI 32ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Hernani (Parma)

Quarta ammonizione: Christian Kouamé, Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Cristiano Ronaldo, Weston McKennie (Juventus), Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino)