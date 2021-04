Galante: «Koulibaly stesso livello di Lukaku. Unico a reggere il duello»

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” della sfida di domenica sera contro il Napoli. Specialmente del duello tra Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku.

SCONTRO FRA TITANI – Fabio Galante, da ex difensore, ha voluto elogiare le qualità di Kalidou Koulibaly, chiamato domenica sera a un’impresa nel fermare Romelu Lukaku in Napoli-Inter. Ecco le parole dell’ex difensore nerazzurro: «Koulibaly in questo momento è l’unico che può reggere il duello in campo aperto con Lukaku. A volte con lui i difensori sbagliano perché è forte fisicamente e quando parte non lo fermi. Koulibaly però è un attaccante che fa reparto da solo, è importante tanto quanto un attaccante tra 30 gol. Avere uno come lui è come avere uno come Lukaku»