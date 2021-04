Napoli-Inter, Vidal e Kolarov ancora a parte! Conte dirotta Darmian – Sky

Napoli-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la trentunesima giornata di Serie A (QUI le ultime sulla squadra di Gattuso). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sulle scelte di Conte

DIROTTAMENTO – In vista di Napoli-Inter, secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, Antonio Conte sembra avere un solo dubbio: «Arturo Vidal e Alexandar Kolarov continuano a lavorare a parte mentre Ivan Perisic in gruppo. L’unico dubbio riguarda l’esterno, con Matteo Darmian che potrebbe essere dirottato a sinistra: l’unica casella occupabile sembra quella. Achraf Hakimi riprende il suo posto a destra così come Nicolò Barella».