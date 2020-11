Galante: “Inter-Real Madrid del 1998? Indimenticabile. Bivio Conte”

Condividi questo articolo

Fabio Galante

Fabio Galante, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso della sua intervista si è parlato dell’Inter di Antonio Conte e della sfida col Real Madrid con riferimento anche al passato.

RICORDI – Galante ha parlato prima del successo del 1998 della sua Inter contro il Real Madrid: «Una serata che è nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri e che ogni appassionato di calcio si ricorda. Indimenticabile, per importanza, come stasera, per lo stadio pieno con 80mila persona a spingere l’Inter, che stasera invece purtroppo non ci saranno. Il Real Madrid è in grande emergenza e l’Inter deve assolutamente approfittarne: per me è anche il Real più debole delle ultime stagioni».

PRESENTE – Galante ha chiuso parlando di Antonio Conte: «Lui è al secondo anno di Inter, e nel primo secondo me ha fatto un buonissimo lavoro, proseguendo quanto fatto da Spalletti. Questo dovrebbe essere l’anno della consacrazione, anche per vincere qualcosa: con una squadra e una struttura societaria così, il valore dell’allenatore deve venire fuori. Lui è un leader e un carismatico, e deve emergere adesso o in panchina ci può andare chiunque. All’Inter è bene bene o male male: i risultati ci vogliono, e stasera è una partita molto importante».