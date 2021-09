Gagliardini torna a disposizione, Sanchez lavora ancora a parte – TS

Gagliardini torna a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’infortunio e sarà regolarmente convocato in vista della sfida contro la Sampdoria. Niente da fare invece per Alexis Sanchez, che ancora continua a lavorare a parte.

CHI RECUPERA E CHI NO – Roberto Gagliardini ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. L’ex Atalanta dovrà solo trovare la miglior condizione ma la notizia è che figurerà nella lista dei convocati. Discorso diverso invece per Alexis Sanchez: il cileno continua a lavorare a parte e sarà così per tutta la settimana, poi nel weekend ci sarà un consulto tra il calciatore e lo staff medico per decidere come procedere. Secondo “TuttoSport” però l’attaccante si allena bene e i segnali sono incoraggianti, la speranza è quella di averlo a disposizione per la sfida al Marassi.

Fonte: TuttoSport.