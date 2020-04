Frey: “Inter del 2010 imbattibile. I sei gol contro il Milan? Ogni volta…”

Condividi questo articolo

Sebastian Frey, intervenuto nella diretta “Instagram” di Marco Materazzi (vedi articolo), ha parlato di alcuni momenti della sua esperienza in nerazzurro e dell’Inter del Triplete nel 2010.

CONFRONTO – Sebastian Frey ha concesso una divertente chiacchierata con Marco Materazzi sul profilo “Instagram” di quest’ultimo, dove i due hanno parlato anche e soprattutto di Inter: «Quando sono arrivato nel 98 nell’Inter, con me arrivarono Nicola Ventola, Andrea Pirlo e Cristiano Zanetti. Nel famoso 6-0 ero in porta, ogni diretta c’è un pi… che mi chiede sempre la stessa cosa. Sai quante volte ti vedevo a San Siro? Venivi spesso a vedere le partite. Ronaldo era un fenomeno, in allenamento era mostruoso. Giocare a San Siro nell’anno del Triplete era impossibile perché l’Inter era imbattibile. Quell’anno la finale la giocò il Bayern Monaco che ci ha rubato la partita negli ottavi di finale. Magari non saremmo arrivati in finale, ma anche se ci fossimo arrivati non avremmo mai vinto perché eravate imbattibili. Eto’o era un vincente, ovunque lo metti ti fa vincere e infatti voi avete vinto».