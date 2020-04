Dell’Orco: “Contro l’Inter partita da incorniciare. La nostra forza…”

Cristian Dell’Orco, difensore del Lecce in prestito dal Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali della società, ricordando ancora con piacere la partita in casa pareggiata contro l’Inter

MOMENTO DA INCORNICIARE – Tra tutte le partite giocate quest’anno dal Lecce, il difensore Cristian Dell’Orco ne ha scelta una in particolare da incorniciare. Precisamente quella contro l’Inter allo stadio Via del Mare pareggiata per 1-1: «Se devo incorniciare una partita, direi quella contro l’Inter perché li abbiamo davvero giocato un’ottima gara. Come ruolo mi trovo meglio sulla fascia sinistra nella difesa a quattro, mentre in quella a tre preferisco stare nella prima linea davanti al portiere. Nella lotta salvezza possiamo fare affidamento sulla mentalità, che è la nostra forza».