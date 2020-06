FOTO – Inter, arrivano conferme sulla prima maglia ispirata al post-Triplete

Inter, arrivano conferme sull’estetica della prima maglia della stagione 2020/21. A dichiararlo è il sito specializzato Footy Headlines. Ora si attende di conoscere la data ufficiale di lancio, previsto in luglio.

ZIGZAG – Sempre più conferme su come sarà la prima maglia dell’Inter per la stagione 2020/21. Come da indiscrezioni degli scorsi mesi, le tradizionali strisce nerazzurre cambieranno direzione. Torneranno infatti le strisce a zig zag, già ammirate dai tifosi dell’Inter nella stagione 2010/11, quella successiva al Triplete. In quell’occasione i nerazzurri si laurearono Campioni del Mondo, dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco. Sembra quindi trovare conferma la volontà di celebrare il decennale dalla vittoria dell’ultimo trofeo internazionale per l’Inter. Rispetto a quella maglia, tuttavia, si può notare una grande differenza. L’azzurro sarà molto più chiaro, in linea con la tonalità della maglia di questa stagione. Per quanto riguarda il lancio ufficiale della nuova divisa, anche qui ci sono importanti novità in anteprima. Inizialmente era previsto per il mese di maggio, verso la fine del campionato (ancora) in corso. Ma a causa del prolungamento della Serie A 2019/20, il lancio ufficiale è stato posticipato a luglio. Ecco le foto della prima divisa ufficiale della stagione 2020/21, trapelate tramite il sito specializzato Footy Headlines.

Fonte: footyheadlines.com