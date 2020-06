Slutsky (All. Rubin Kazan): “Giocatori come Joao Mario in Russia…”

Slutsky (All. Rubin Kazan): “Giocatori come Joao Mario...

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Lokomotiv Mosca, Leonid Slutsky – tecnico del Rubin Kazan – ha elogiato Joao Mario, centrocampista in prestito dall’Inter alla squadra moscovita.

VALORE AGGIUNTO – Leonid Slutsky, tecnico del Rubin Kazan, ha parlato in conferenza stampa della Lokomotiv Mosca, squadra in cui milita Joao Mario in prestito dall’Inter. Proprio il centrocampista portoghese è stato elogiato dal tecnico, che ne ha parlato in questo modo: «L’altro giorno ho visto la partita tra Lokomotiv Mosca e Orenburg e mi sono accorto che i moscoviti hanno la squadra migliore del campionato. Giocatori come Joao Mario e Krychowiak danno prestigio al calcio russo. Sono due elementi che fanno la differenza nelle partite, non ce ne sono molti come loro in questa competizione».