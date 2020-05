FOTO – Felipe Melo punge Chiellini: il ricordo di Galatasaray-Juventus 1-0

Felipe Melo non ha digerito le parole di Chiellini (vedi articolo). L’ex centrocampista di Juventus e Inter ha pubblicato una Instagram Story per ricordare al capitano bianconero l’eliminazione ai gironi di Champions League infertagli ai tempi del Galatasaray

GALATASARAY-JUVENTUS 1-0 – Felipe Melo contro Giorgio Chiellini. Il centrocampista brasiliano, attualmente al Palmeiras, non le manda a dire al numero 3 bianconero. Dopo l’attacco arrivato nella giornata di ieri, cui l’ex Inter ha risposto per le rime (vedi articolo), ecco un’altra stoccata. Melo ha postato tra le sue Instagram Stories una foto di un contrasto di gioco durante Galatasaray-Juventus del dicembre 2013. Quel giorno gli uomini allenati da Roberto Mancini, grazie a un gol di Wesley Sneijder, eliminarono quelli di Antonio Conte dalla Champions League all’ultima giornata del girone. Un’eliminazione in salsa nerazzurra che Felipe Melo ricorda a Chiellini con tanto di commento in allegato: “Godo ancora”. Di seguito il post.