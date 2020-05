Cambiasso: “Inter, Eriksen fantastico ma va capita una cosa! Conte…”

Cambiasso è ospite di “Sky Calcio Club”. L’ex centrocampista dell’Inter si è espresso su una possibile ripresa del campionato in ottica nerazzurra e sull’inserimento di Eriksen

L’ANALISI DEL “CUCHU” – Così Esteban Cambiasso: «Diventa un po’ difficile parlare di certezze dopo tutto questo. Se dobbiamo ipotizzare, guardando i calendari che possono essere, si possono concentrare soltanto sul campionato. Questo è un punto a favore che può avere l’Inter. Sappiamo che l’Europa League, giocando di giovedì, a volte ti fa arrivare alle partite del weekend non al cento per cento. Facendo così ci saranno tante partite per tutti. Però le coppe arriverebbero già a campionato finito. Questo potrebbe essere anche un vantaggio in questo senso. Christian Eriksen? Il problema più grande secondo me è che dopo tutto quello che ha fatto l’Inter per farlo arrivare e come lo hanno corteggiato adesso stiamo parlando di una variabile. A volte per questi giocatori non è semplice. Quando ti ritrovi a essere la variante di, bisogna capire come mentalmente lo prende. Se riesce ad assimilarlo è un conto, se non riesce non ti darà quelle cose neanche quando avrai bisogno. Per me è un giocatore fantastico. Io sono molto tifoso suo dai tempi del Tottenham, può fare di tutto ma bisogna lasciarlo fare. Antonio Conte è un allenatore che vuole che tutti facciano un tipo di lavoro particolare e ben preciso. Ci sarà da abituarsi l’uno all’altro o viceversa».