Serie A, domani parere CTS sugli allenamenti di gruppo: ottimismo – Sky

La ripresa degli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A è ancora in bilico. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico, atteso inizialmente per oggi, arriverà domani. Secondo SkySport, resta l’ottimismo

ALLENAMENTI SERIE A – Così Alessandro Alciato: «La domenica dell’ottimismo si è trasformata nella domenica del rinvio. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Governo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo arriverà domani. Il parere verrà espresso al ministro della Salute Speranza che si confronterà col ministro dello Sport Spadafora. A quel punto arriverà l’ok e il via libera agli allenamenti di squadra il 18 maggio Tutti gli indizi portano in quella direzione. Sarebbe una enorme sorpresa se la decisione di domani dovesse essere contraria. Resta l’ottimismo ma cambia la data del semaforo verde che sarà domani».