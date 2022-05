FOTO – Dybala a San Siro e non da avversario! I tifosi dell’Inter: «Ti aspettiamo!»

Dybala presente oggi per l’Integration Heroes Match, amichevole organizzata da Samuel Eto’o, è stato accolto da un boato dai tifosi di San Siro. Uno striscione in particolare è stato esposto allo stadio.

A SAN SIRO – Paulo Dybala in campo in questi minuti a San Siro per l’Integration Heroes Match nel momento del suo ingresso è stato accolto da un boato da gran parte dei tifosi presenti. Diversi gli striscioni esposti dai tifosi dell’Inter, uno in particolare: «Paulo ti aspettiamo, amala!».

Di seguito lo striscione esposto appena sopra le panchine delle due squadre.