Fontana: «Inter e Milan meritano stadio moderno come top club europei»

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato in un’intervista di Sportitalia della possibilità di costruire lo stadio a Milano per Inter e Milan. Ha anche aggiunto qualcosa sulla squadra nerazzurra.

STADIO – Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha partecipato ad un’intervista condotta dai giornalisti di Sportitalia. Le parole più importanti hanno toccato esplicitamente il delicato tema inerente la costruzione dello stadio in quel di Milano. Precisamente Fontana ha detto: «É opportuno che due società come Inter e Milan abbiano a disposizione uno stadio moderno da far funzionare 7 giorni su 7 per incrementare gli incassi e tenere gli standard degli altri top club europei». Il Presidente della Regione Lombardia ha inoltre aggiunto sull’Inter: «Nonostante qualche cessione importante l’Inter ha saputo mantenere il trend positivo iniziato con lo Scudetto. Marotta con l’operazione Lukaku è stato molto intelligente permettendo ai nerazzurri di restare tra le squadre che si contendono il titolo».

fonte: Sportitalia